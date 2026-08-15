МИД Ирана: ущерб от разлива нефти в Ормузе оценивается в триллионы долларов
Нефтяное загрязнение в акватории Персидского и Оманского заливов после атаки на судно в Ормузском проливе стало серьезной экологической катастрофой. Представитель Министерства иностранных дел Ирана господин Исмаил Багаи заявил в соцсети Х, что суммарный ущерб от многолетних разливов нефти в регионе уже достигает триллионов долларов.
Инцидент, связанный с ударом по балкеру Minoan Pioneer 3 августа, привел к масштабному разливу топлива, которое распространилось до южного побережья иранского острова Кешм. Спутниковые снимки миссии Copernicus от 10 августа подтвердили обширность загрязнения. Нефтяное пятно покрывало берега от пляжа Соза до Шиб-Дераз, включая мангровые леса Хара — важные природные зоны с редкими видами животных и экосистемами, находящимися под угрозой.
По словам господина Багаи, подобные инциденты лишь усугубляют ухудшение морской экосистемы региона, которая за последние десятилетия претерпела серьезный урон. Иран подчеркивает, что все страны, ведущие коммерческое судоходство через стратегически важный Ормузский пролив, несут юридическую и моральную ответственность за предотвращение экологического ущерба и решение его последствий.
Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади 14 августа 2026 года заявил, что удары Вооруженных сил США по иранским объектам энергетической инфраструктуры привели к нефтяному загрязнению побережья Персидского залива, включая остров Кешм. Он также отметил, что США возобновили удары по Ирану с начала июля 2026 года и с 14 июля американские корабли начали блокаду иранских портов. Иран выдвигает несколько условий для открытия морского коридора, включая снятие американской блокады с портов и возмещение ущерба.
Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута судоходства через Ормузский пролив, о чем 5 августа 2026 года сообщал представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. Этот маршрут предполагает прохождение всех входящих в пролив и Персидский залив судов по северному маршруту через иранские воды, а всех выходящих — по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.