МИД Ирана: ущерб от разлива нефти в Ормузе оценивается в триллионы долларов

Нефтяное загрязнение в акватории Персидского и Оманского заливов после атаки на судно в Ормузском проливе стало серьезной экологической катастрофой. Представитель Министерства иностранных дел Ирана господин Исмаил Багаи заявил в соцсети Х, что суммарный ущерб от многолетних разливов нефти в регионе уже достигает триллионов долларов.

Инцидент, связанный с ударом по балкеру Minoan Pioneer 3 августа, привел к масштабному разливу топлива, которое распространилось до южного побережья иранского острова Кешм. Спутниковые снимки миссии Copernicus от 10 августа подтвердили обширность загрязнения. Нефтяное пятно покрывало берега от пляжа Соза до Шиб-Дераз, включая мангровые леса Хара — важные природные зоны с редкими видами животных и экосистемами, находящимися под угрозой.

По словам господина Багаи, подобные инциденты лишь усугубляют ухудшение морской экосистемы региона, которая за последние десятилетия претерпела серьезный урон. Иран подчеркивает, что все страны, ведущие коммерческое судоходство через стратегически важный Ормузский пролив, несут юридическую и моральную ответственность за предотвращение экологического ущерба и решение его последствий.