Счета попросили на выход

Швейцарский банк Swissquote готовится закрыть счета сотен россиян. Такие уведомления клиенты получили на этой неделе. Как пишут местные СМИ, некоторых российских граждан уже перестали обслуживать, причем мера коснулась и людей с ПМЖ или швейцарским паспортом. Сотрудничество с ними может прекратить и дочка банка — цифровой сервис Yuh. Всего предупреждения получили 600 человек, заявляют источники издания Inside Paradeplatz. По словам главы самого Swissquote, закрытия счетов связаны с лишними для банка затратами. Доход от обслуживания российских клиентов очень невелик, при этом каждого нужно постоянно сверять с санкционными списками.

Партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин полагает, что в будущем закрытых счетов в швейцарских банках может стать еще больше:

«Поддерживать комплаенс на должном уровне и проводить проверки в отношении российских клиентов недешево. Разные банки по-разному с этим справляются, но в среднем расходы уже достаточно высокие, поскольку требования регуляторов к соблюдению санкционных ограничений постепенно растут. В этом случае банк выбрал более взвешенный подход. Часть клиентов, которые приносят соответствующий доход и оправдывают расходы на комплаенс, не трогают. А те, которые не приносят такого дохода и при этом имеют повышенное количество красных комплаенс-флажков, попадают под расторжение отношений.

Какие именно клиенты сейчас рискуют остаться без счетов? Все зависит от банка. В принципе, это клиенты с российскими паспортами, независимо от того, есть ли у них какие-то европейские документы, ВНЖ и так далее. Среди обладателей российских паспортов в наиболее рисковой зоне находятся клиенты, которые показывают происхождение средств из России. Особенно если речь идет о трудовых доходах или доходах от предпринимательской деятельности. Такие доходы требуют тщательной проверки с точки зрения комплаенс-рисков, прежде всего санкционных. Это достаточно сильно увеличивает мотивацию банка либо не брать таких клиентов на входе, либо сокращать с ними отношения и сводить их к нулю».

Глава Swissquote отметил, что мера коснется только тех клиентов, которые уже получили предупреждения. Также он допустил, что некоторые счета могли закрыть по ошибке. Сейчас такие случаи пересматриваются. Остальные клиенты если попадут в похожую ситуацию, то не смогут оспорить решение банка, говорит старший юрист компании a.t.Legal Илья Пасенко:

В Швейцарии сейчас ограничения установлены только в отношении лиц, находящихся под санкциями. При этом большинство швейцарских и европейских банков перестраховываются и устанавливают гораздо более строгие правила и процедуры комплаенса, чем предусмотрено законом.

Это не нарушает законодательство, но позволяет банкам снизить собственные риски. Гораздо выгоднее отказать в обслуживании, чем потенциально столкнуться со штрафами и ответственностью из-за одного из тысяч клиентов. Оспорить такое решение, скорее всего, не получится, поскольку подобные вопросы находятся в полной дискреции банка: как банк решит, так он и вправе поступить».

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России в феврале 2022 года. Четыре года спустя страна полностью перенесла в свое законодательство меры первых 19 пакетов ЕС. По данным ТАСС, конфедерация за это время заблокировала российских активов на $10 млрд. А в санкционных списках Берна числится 2,6 тыс. физлиц и компаний.

Егор Парфенов