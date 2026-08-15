Путин 18 августа проведет переговоры с лидером Мьянмы

Президент России Владимир Путин 18 августа проведет в Кремле переговоры с председателем Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны намерены обсудить дальнейшее развитие российско-мьянманских отношений и расширение сотрудничества в различных сферах. Кроме того, лидеры рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной политики.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов, направленных на развитие взаимодействия между Москвой и Нейпьидо.