Путин 18 августа проведет переговоры с лидером Мьянмы
Президент России Владимир Путин 18 августа проведет в Кремле переговоры с председателем Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны намерены обсудить дальнейшее развитие российско-мьянманских отношений и расширение сотрудничества в различных сферах. Кроме того, лидеры рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной политики.
По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов, направленных на развитие взаимодействия между Москвой и Нейпьидо.
В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин уже принимал в Кремле исполняющего обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайна, чтобы сверить выполнение ранее достигнутых договоренностей. Тогда же Мин Аун Хлайн поблагодарил российского президента за приглашение и сообщил, что Мьянма открыла два консульства в Санкт-Петербурге и Новосибирске, а также планирует открыть генеральное консульство во Владивостоке для дальнейшего сотрудничества.
В феврале 2026 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Мьянму, где передал Мин Аун Хлайну послание от Владимира Путина с подтверждением углубления двустороннего сотрудничества. В состав российской делегации также входили руководители силовых и экономических ведомств, а также российские компании для развития сотрудничества в различных отраслях.
В апреле 2026 года стало известно, что Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), а также прорабатывают совместные инициативы в сфере малой гидроэнергетики и ветрогенерации с участием «Росатома». На данный момент мощности Мьянмы покрывают лишь 2–3% внутреннего спроса на переработку сырой нефти.