Российские старшеклассники выиграли четыре медали на олимпиаде IOI

Сборная России взяла две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике (IOI) среди учащихся старших и средних классов, сообщила пресс-служба правительства России. Состязания проходили в Ташкенте.

Золотые медали завоевали ученики образовательного комплекса «Воробьевы горы» и СУНЦ МГУ Максим Кравченко и Владислав Жиганов — он же занял абсолютное второе место среди всех участников. Серебро взяли обучающиеся «Воробьевых гор» и петербургского Президентского физико-математического лицея №239 Сергей Муханов и Владимир Звездин.

В этом году IOI проходила в 36-й раз. Участники состязания решали алгоритмические задачи на языке программирования C++. Пользоваться интернетом и сторонними источниками было запрещено.

С полученными медалями всех победителей и призеров IOI поздравил основатель Telegram Павел Дуров. Он напомнил, что мессенджер подарит медалистам цифровые кубки общим номиналом $177 тыс.