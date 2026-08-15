«Талибан» призвал США вернуть дипломатов в Афганистан

Движение «Талибан» обратилось к Соединенным Штатам с призывом вернуть своих дипломатов в посольство в Кабуле и инвестировать в экономическое развитие Афганистана. Об этом в интервью The New York Times заявил министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Муттаки предложил США вновь открыть посольство, сохранить дипломатическое присутствие и принять участие в проектах, связанных с добычей полезных ископаемых, строительством плотин и дорог. По его словам, «глава войны завершена», и теперь стороны должны выстраивать отношения на основе взаимного уважения и новой главы позитивного взаимодействия.

Министр подчеркнул, что «Талибан» не поддерживает возвращение американских военных в Афганистан. Это обращение стало одним из наиболее заметных публичных шагов талибов за последние годы, направленных на выход из международной изоляции. Власти Кабула также готовятся открыть свои дипмиссии в США и ведут переговоры с европейскими странами по миграционным соглашениям.

За последний год Афганистан подписал оборонное соглашение с Россией, заключил торговые сделки с соседними странами Центральной Азии и активизировал отношения с государствами Персидского залива. Вашингтон официально не признает правительство талибов, однако ведет с ними ограниченный диалог по вопросам безопасности, гуманитарных связей и обмена заключенными.