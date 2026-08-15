Воронежский «Факел» в гостях проиграл ЦСКА со счетом 0:1

В четвертом туре Российской премьер-лиги воронежский «Факел» на выезде встретился с московским ЦСКА. На эту игру «огнеопасные» вышли, уже находясь на промежуточном последнем месте в турнирной таблице (после ничьей «Родины» и «Акрона»), а хозяева — на шестой строчке. Гости были настроены на борьбу с фаворитом, особенно в свете предыдущего матча с «Ахматом», где воронежцы выглядели неплохо и у них многое получалось. Однако ни одного очка увезти из Москвы «огнеопасные» не смогли — игра завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Матч прошел на ВЭБ Арене в субботу, 15 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Факел» Фото: пресс-служба ФК «Факел»

ЦСКА на старте встречи на классе наращивал давление и искал подступы к воротам гостей. На 17-й минуте мяч влетел в сетку воронежцев после удара Тамерлана Мусаева, но этот гол не был засчитан из-за офсайда у Данила Кругового. Тем не менее этот момент полностью изменил настроение на поле — «Факел» отодвинул игру от своих ворот, заработал штрафной на половине поля соперника и смог поразить ворота ЦСКА: после навеса от Ильнура Альшина на Матвея Бардачева мяч отлетел на Николая Гиоргобиани и дальше во вратарскую, где Игорь Юрганов в падении вколотил его в сетку. Но этот гол также был отменен после просмотра повтора — Бардачев оказался в офсайде.

Второй отмененный гол вновь поменял тональность матча. ЦСКА более активно пошел в атаку и в ближайшие минуты создал пару опаснейших моментов, но силами защитников «Факела» мяч проходил мимо створа ворот, а угловые хозяевам поля удачи не принесли. Гости ответили еще одним мячом в сетке москвичей после навеса со стандарта — гол также был отменен из-за очевидного офсайда сразу у нескольких игроков, вмешательство VAR не потребовалось. Перед перерывом у «Факела» также отметился хлестким ударом немного выше перекладины Аксель Гнапи.

Начало второй половины матча было богато на фолы и желтые карточки. Футбол стал более контактным и нервным.

В атаке у «Факела» остроту в основном создавал Гнапи, выбегавший то слева, то справа. Воронежцы активно прессинговали, не позволяя ЦСКА спокойно раскатывать мяч. Хозяева ответили несколькими дальними ударами, но не слишком опасными — близко к воротам воронежцы их не подпускали. Так продолжалось до 70-й минуты, когда Игорь Юрганов допустил ошибку в своей штрафной и сфолил на нападающем москвичей Лусиано Гонду. Удар с точки реализовал Иван Обляков.

Моментально ответил голом Абдулы Багамаева «Факел», но этот мяч тоже был забит из офсайда.

Воронежцы пошли отыгрываться, усилив заменами атаку, создавали весомое давление, но команде не хватило сил и класса. Так, забив три мяча, «Факел» проиграл ЦСКА со счетом 0:1, пропустив только с пенальти. Теперь воронежцы единолично занимают последнее место в РПЛ с одним очком в копилке после четырех туров.

В пятом туре РПЛ «Факел» на домашнем стадионе сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет в субботу, 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем, третьем туре, «огнеопасные» дома сыграли вничью с «Ахматом» — 0:0. Концовка встречи вышла «взрывной», хозяева имели несколько шансов поразить ворота соперника, но грозненцы все же сумели увезти одно очко из Воронежа.

Денис Данилов