МИД России запросил у США и Турции разъяснения о планах поставок оружия Украине

Министерство иностранных дел России обратилось к Соединенным Штатам и Турции с просьбой дать разъяснения по поводу опубликованной Конгрессом США информации о планах передачи американского вооружения украинским военным. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В опубликованных документах говорится о предполагаемой поставке Киеву двенадцати пусковых установок реактивных систем залпового огня M270 MLRS, более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм, а также 70 оперативно-тактических ракет ATACMS.

Мария Захарова подчеркнула, что обстоятельства и условия такого масштабного реэкспорта остаются крайне неясными. Неизвестно, кто именно выступил инициатором передачи оружия, как и когда оно будет переброшено киевским получателям. Россия выражает обеспокоенность из-за отсутствия четкой информации о механизмах транспортировки, что порождает многочисленные спекуляции.

Официальный представитель МИД добавила, что подобные действия со стороны стран, провозглашающих стремление к политико-дипломатическому решению кризиса, подрывают взаимное доверие. Она напомнила, что Анкара ранее заявляла об отказе от летальных поставок Украине.