Пять россиянок спасли из сети торговли людьми на Филиппинах

Правоохранительные органы на Филиппинах спасли пять россиянок и бывшую королеву красоты, которых удерживали торговцы людьми. Об этом рассказали в Национальном бюро расследований (NBI), сообщает Cebu Daily News.

Операцию провела NBI в городе Макати 13 августа. Ее организовали после получения информации о том, что обладательниц титулов конкурсов красоты, артисток и моделей предлагают для сексуальной эксплуатации за деньги. Силовики также задержали мужчину, подозреваемого в организации схемы. Ему предъявили обвинения.

По данным следствия, мужчина предлагал женщин за 25 тыс. филиппинских песо ($407) и комиссионные для оказания сексуальных услуг, рассказали в ведомстве. В NBI сообщили, что потерпевшие россиянки въехали на территорию Филиппин как туристки. Доставку женщин в страну, по версии следствия, организовывал обвиняемый. Ведомство взаимодействует с посольством России в Маниле, указывается в публикации.

Российское представительство сообщило ТАСС, что находится в контакте с местными компетентными органами и запросило сведения о процессуальном статусе указанных лиц.