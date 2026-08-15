ВС России уничтожили подстанцию 110 кВ в Черниговской области
Российские военные нанесли точечный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины в Черниговской области. Как сообщили в Министерстве обороны России, 14 августа беспилотники «Герань-4 Сикер» поразили подстанцию 110 кВ в населенном пункте Городня. Этот энергетический объект использовался в интересах ВСУ.
В том же районе российские войска ликвидировали склад, где хранились и готовились к запуску ударные беспилотники большой дальности ВСУ. По данным Минобороны, объекты находились в населенных пунктах Городня и Пекуровка Черниговской области.
Кроме того, в течение минувших суток российские войска нанесли удары по инфраструктуре в других регионах. В частности, были поражены железнодорожные локомотивы для перевозки военной техники ВСУ в Одесской, Запорожской и Сумской областях, а также пункт заправки военной техники в селе Вербовка Харьковской области.
Российские вооруженные силы продолжают использовать беспилотные летательные аппараты «Герань-4 Сикер» для ударов по объектам в Черниговской области. Так, 25 июля 2026 года Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух электроподстанций в Мене и Семеновке с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер».
Помимо Черниговской области, БПЛА «Герань-4 Сикер» применяются для поражения объектов в других регионах. Например, 21 июля 2026 года с их помощью была атакована газоперерабатывающая установка в Ефремовке Харьковской области и подстанция в Сумской области. Также, по данным Минобороны РФ, 5 июля 2026 года беспилотник «Герань-4 Сикер» ударил по подстанции 110 кВ в районе населенного пункта Дьяковка Сумской области, что привело к обесточиванию объектов, которые, как утверждается, использовались украинскими вооруженными формированиями.