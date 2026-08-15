ВС России уничтожили подстанцию 110 кВ в Черниговской области

Российские военные нанесли точечный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины в Черниговской области. Как сообщили в Министерстве обороны России, 14 августа беспилотники «Герань-4 Сикер» поразили подстанцию 110 кВ в населенном пункте Городня. Этот энергетический объект использовался в интересах ВСУ.

В том же районе российские войска ликвидировали склад, где хранились и готовились к запуску ударные беспилотники большой дальности ВСУ. По данным Минобороны, объекты находились в населенных пунктах Городня и Пекуровка Черниговской области.

Кроме того, в течение минувших суток российские войска нанесли удары по инфраструктуре в других регионах. В частности, были поражены железнодорожные локомотивы для перевозки военной техники ВСУ в Одесской, Запорожской и Сумской областях, а также пункт заправки военной техники в селе Вербовка Харьковской области.