СКР обвинил главу частной клиники в причинении вреда здоровью детей с аутизмом

Следственный комитет предъявил обвинение директору и сотруднику частной медицинской клиники по делу о мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью детей с аутизмом. Они также попросили Чертановский райсуд Москвы направить обвиняемых под арест, сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

По версии следователей, с декабря 2017-го по апрель 2026 года обвиняемые обманным путем вымогали у родителей, чьи дети страдают расстройствами аутистического спектра и иными неврологическими заболеваниями, крупные суммы денег. Они убеждали потерпевших оплачивать дорогостоящие препараты и медицинские услуги, которые «не были показаны при данных диагнозах, не имели научного обоснования и не входили в клинические рекомендации Минздрава».

Полученные средства обвиняемые «отмывали» через незаконные финансовые операции, для чего они использовали подставные банковские карты, оформленные на третьих лиц.

Обвиняемых задержали. Им предъявили обвинения в мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неправомерном обороте средств платежей (ст. 159, ч. 2 ст. 118, ч. 2 ст. 187 УК РФ). Сейчас ведомство продолжает оперативно-разыскные мероприятия и устанавливает других причастных к преступлениям лиц.