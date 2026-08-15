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Минобороны сообщило об ударе по складу дальнобойных БПЛА ВСУ

Российские военные нанесли удар по объекту хранения и подготовки к запуску дальнобойных беспилотников ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака была проведена накануне в районе населенного пункта Пекуровка с использованием ударных беспилотников «Герань-4 Сикер». Целью стал склад, где находились беспилотные аппараты, предназначенные для применения украинскими войсками.

В Минобороны заявили, что средствами объективного контроля подтверждено поражение объекта. Других подробностей о последствиях удара ведомство не привело.

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