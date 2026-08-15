Число погибших из-за землетрясения в Индонезии выросло до 38 человек

В результате мощного землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло ранним утром 15 августа в районе острова Флорес в Индонезии, погибло не менее 38 человек. Об этом сообщили представители Национального агентства по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

Помимо погибших, около 23 человек получили травмы разной степени тяжести. По информации главы агентства Сухарьянто, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, 11 — с легкими травмами. По последним данным, около 2 тыс. местных жителей были эвакуированы из пострадавших районов.

Землетрясение вызвало серьезные разрушения на острове Флорес: повреждены около 50 домов, а также школы, больницы и правительственные учреждения. В порту Маумере разрушился зал ожидания. В некоторых районах произошли оползни, в том числе перекрыт участок Трансфлоресского шоссе — ключевой транспортной артерии протяженностью около 700 км.

Кроме того, частично разрушен аэропорт в туристическом городе Комодо. По словам министра транспорта Индонезии, несмотря на повреждения, аэропорт продолжает работать.