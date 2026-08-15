Бак без очереди не заливается

На московских заправках вновь стал дефицитным 95-й бензин. “Ъ FM” поговорил с водителями, таксистами и владельцами таксопарков, они заметили очереди на части АЗС. Как писал “Ъ”, в июле российские НПЗ все-таки сумели нарастить переработку до 4,2 млн баррелей в сутки. Хотя по прогнозам аналитиков Kpler август может показать очередной антирекорд в 4 млн баррелей в сутки при том, что нормальным уровнем считается около 5,5 млн баррелей. К подобным значениям в этом году НПЗ уже не вернутся, отмечает источник “Ъ” в отрасли. Примерно в 20 российских регионах власти уже начали возвращать ограничения на продажу топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В пиковые недели топливного кризиса разные запреты действовали почти во всех субъектах. При этом в начале августа крупные сети стали отменять собственные лимиты в московском регионе. Но напряжение чувствуется уже примерно неделю, отмечает таксист и автор блога «Такси.Stories» Алексей Куликов:

«Видел на Ленинградском шоссе в районе аэропорта на заправку стояло около 50 машин. Честно говоря, это меня сильно удивило. Возможно, причина в том, что люди возвращаются из отпусков. В целом бензин есть. Я обычно заправляюсь рано утром, и к моему приезду на заправке уже стоят две-три, иногда четыре-пять машин. Но днем очереди действительно могут быть очень большими».

Москва входит в число регионов, где Росстат отчитывается о снижении цен на бензин. АИ-92 по официальным оценкам стоит около 67,5 руб. АИ-95 — чуть меньше 74,5 руб. дизтопливо — 81,19 руб. В Московской области при этом топливо дороже сразу на несколько рублей. Проблемы с нехваткой топлива все еще возникают во многих областях, но это в меньше степени касается московского региона, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов:

«На тех заправках, которые я часто проезжаю, действительно увеличилось количество машин. Центральные и крупные предприятия находятся в рабочем состоянии. Поэтому кризис, скорее, должен затрагивать не Московский регион и не столичные регионы, а территории ближе к Уралу. Понятно, почему возникают такие последствия: помимо самих атак, есть еще фактор приоритетного снабжения столицы.

Здесь действительно можно говорить о том, что в столичных регионах ситуация ухудшилась, но незначительно. Опять же, в рамках тех мер, которые были приняты еще во время июльского кризиса, поставки топлива в Россию идут из-за рубежа, разрешено производство бензина более низкого экологического класса, что позволяет нарастить объемы. Наверное, третий фактор, о котором тоже надо помнить, — это все-таки август. Август — традиционно пик спроса на топливо».

Часть ажиотажа, в том числе в столичном регионе, могло спровоцировать разрешение более низких экологических классов бензина в России, уверена заместитель гендиректора топливной компании «Гэйнфул» Анастасия Бунина:

«Для современного автопарка использование топлива экологического класса "Евро-3" не совсем допустимо. Поэтому фактически люди пытаются обезопасить свой завтрашний день. Но дело в том, что "Евро-5" никуда не девается, а "Евро-3" появляется как дополнительная опция с обязательным обозначением этого класса топлива. Поэтому в данном случае это в большей степени психологический момент. Чтобы не допустить кризиса, правительство и приняло такое решение.

Конечно, "Евро-5" преимущественно потребляется в Москве. Что касается регионов, там достаточно автомобилей, которые могут использовать топливо экологического класса "Евро-3". Таким образом, снижается нагрузка на производство более технологичного "Евро-5". Что касается временных рамок и того, может ли этот кризис оказаться затяжным, я склонна считать, что все-таки нет. Более того, есть специализированная техника, которую совершенно спокойно можно заправлять "Евро-3" и не думать о последствиях».

Продажи бензина на Петербургской бирже в августе продолжили падать уже на 20% с начала месяца. При этом цены снижаются. Хотя трейдеры утверждают, что эти объемы и котировки больше не могут быть прямым показателем наполнения внутреннего рынка. Ранее власти снизили биржевые нормативы по продаже бензина и дизелю от производителей до 2%. Более того, нефтяникам разрешили засчитывать в них прямые поставки в порядке приоритетной очереди. Первые — госзаказчики, самые последние — АЗС крупных сетей и частные заправки.

Александра Абанькова