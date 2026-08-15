NYT: Европа подталкивает США к возобновлению контактов с Россией
Франция, Германия и Великобритания настаивают на том, чтобы США возобновили диалог с Россией. Одновременно они пытаются обеспечить себе место за столом переговоров, сообщает The New York Times со ссылкой на пять неназванных европейских чиновников.
Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ
Как рассказали собеседники, Берлин, Париж и Лондон рассматривают себя как основных переговорщиков от Европы. По словам трех источников, ведущую роль в разработке европейской позиции играют Франция и Германия. Великобритания, новый премьер-министр которой лишь недавно занял свой пост, проявляет большую осторожность. Лондон опасается проверять на прочность свои отношения с Вашингтоном, отметили собеседники.
Европа считает, что политика президента США Дональда Трампа становится все более непредсказуемой. В этих условиях она не готова отдавать отношения с Россией на откуп США и хочет гарантировать, что с Кремлем не будет заключена сделка, которая может навредить европейским странам. Одновременно Европа подталкивает Дональда Трампа к возобновлению контактов с Россией по Украине. В Европе опасаются российских ударов по Украине этой зимой, указывается в публикации.
С августа прошлого года Москва заявляет о готовности к переговорам по урегулированию украинского конфликта — но только по предложениям, которые обсуждались с США на саммите в Анкоридже. Американский госсекретарь Марко Рубио отмечал, что эти предложения не приняла Украина, поэтому сторонам нужно искать новые варианты урегулирования.
В последние месяцы европейские страны, в частности Германия, Франция и Великобритания, активно обсуждают возможность организации мирных переговоров по Украине, пытаясь убедить президента США Дональда Трампа поддержать их инициативы. Так, в июне 2026 года лидеры Евросоюза планировали на саммите G7 обсудить с Дональдом Трампом переговоры с Россией. По мнению европейских политиков, акцент в конфликте сместился в сторону Украины, что позволит действовать вне рамок договоренностей Дональда Трампа и Владимира Путина, достигнутых на Аляске.
Европа стремится расширить свою роль в российско-украинских переговорах, поскольку осознает перспективу заключения мирного договора между Москвой и Киевом при посредничестве США без учета европейских интересов. В феврале 2026 года премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис публично высказались за назначение специального посланника Евросоюза для возобновления дипломатических каналов с Россией. Европейские лидеры намерены заручиться одобрением Дональда Трампа на свои предложения по усилению давления на Россию, чтобы организовать переговоры с участием официальных лиц из Европы, США, Украины и России.
В декабре 2025 года Дональд Трамп установил новый дедлайн для достижения принципиальных соглашений по урегулированию украинского конфликта, что привело к разногласиям между США и ЕС. Администрация Дональда Трампа передала европейским коллегам документы, излагающие видение США по восстановлению Украины и возвращению России в мировую экономику, что вызвало ожесточенные споры между Америкой и ее традиционными европейскими союзниками. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио и сам Дональд Трамп признали, что американская миссия по урегулированию конфликта как минимум застопорилась.