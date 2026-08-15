NYT: Европа подталкивает США к возобновлению контактов с Россией

Франция, Германия и Великобритания настаивают на том, чтобы США возобновили диалог с Россией. Одновременно они пытаются обеспечить себе место за столом переговоров, сообщает The New York Times со ссылкой на пять неназванных европейских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Как рассказали собеседники, Берлин, Париж и Лондон рассматривают себя как основных переговорщиков от Европы. По словам трех источников, ведущую роль в разработке европейской позиции играют Франция и Германия. Великобритания, новый премьер-министр которой лишь недавно занял свой пост, проявляет большую осторожность. Лондон опасается проверять на прочность свои отношения с Вашингтоном, отметили собеседники.

Европа считает, что политика президента США Дональда Трампа становится все более непредсказуемой. В этих условиях она не готова отдавать отношения с Россией на откуп США и хочет гарантировать, что с Кремлем не будет заключена сделка, которая может навредить европейским странам. Одновременно Европа подталкивает Дональда Трампа к возобновлению контактов с Россией по Украине. В Европе опасаются российских ударов по Украине этой зимой, указывается в публикации.

С августа прошлого года Москва заявляет о готовности к переговорам по урегулированию украинского конфликта — но только по предложениям, которые обсуждались с США на саммите в Анкоридже. Американский госсекретарь Марко Рубио отмечал, что эти предложения не приняла Украина, поэтому сторонам нужно искать новые варианты урегулирования.