На Лужнецкой эстакаде в Москве произошло ДТП, которое значительно затруднило движение в сторону Гагаринского тоннеля. Инцидент случился в районе дома 2/4, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются. По данным департамента, движение осуществляется лишь по двум полосам из четырех, что вызывает пробку протяженностью около 1,1 км. Очевидцы отмечают, что ДТП произошло в левом ряду, что снизило пропускную способность эстакады.

Москвичей настоятельно просят выбирать альтернативные маршруты, чтобы снизить нагрузку на этот участок дороги.