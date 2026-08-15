Рустам Минниханов поручил обеспечить доступ к укрытиям при воздушной тревоге

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить жителям республики доступ к укрытиям при объявлении воздушной тревоги в любое время суток. Об этом он заявил на республиканском совещании в Доме правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минниханов поручил обеспечить доступ к укрытиям при воздушной тревоге

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Минниханов поручил обеспечить доступ к укрытиям при воздушной тревоге

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

По словам господина Минниханова, проверки укрытий в 396 многоквартирных домах выявили недостатки. Жители жаловались на неудовлетворительное состояние помещений, отсутствие информации об их расположении и недоступность подвалов. На отдельных промышленных объектах не отработан алгоритм действий.

«Необходимо доносить информацию, что при объявлении угрозы атаки нужно в обязательном порядке принять меры и спуститься в укрытия. Нельзя игнорировать сигнал тревоги»,— сказал раис республики.

Господин Минниханов поручил Госжилинспекции продолжить обследование укрытий в многоквартирных домах и контролировать работу управляющих компаний по приведению помещений в надлежащее состояние.

Утром 10 августа Нижнекамск подвергся атаке беспилотников: погибли 13 человек, включая ребенка, за медицинской помощью обратились 78 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Анар Зейналов