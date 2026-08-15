В аэропорту Челябинска задерживаются рейсы в Сочи и Хургаду

В международном аэропорту Челябинска им. Игоря Курчатова 15 августа зафиксированы существенные сбои в расписании. Задержки затронули южное и западное направления, а также международное сообщение. Причиной стали ограничения на работу аэропортов в других регионах и позднее прибытие воздушных судов.

Наибольшее отклонение от графика наблюдается на сочинском направлении. По данным онлайн-табло и Росавиации, рейс авиакомпании «Победа» (ДР 324), запланированный на 05:55, перенесен на 21:30. Вылет борта авиакомпании «Россия» (FV 6630) сдвинут с 15:45 на 02:00 следующего дня. В качестве причины указаны временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Сочи (Адлер).

Аналогичные проблемы затронули сообщение с Санкт-Петербургом: из-за ограничений в Пулково прибытие рейса в Челябинск ожидается в 11:35 вместо 04:55. Кроме того, более чем на семь часов отложен вылет в Хургаду — из-за позднего прибытия борта отправление перенесено с 17:20 на 00:20. Авиаперевозчики рекомендуют пассажирам отслеживать изменения статусов рейсов в реальном времени.

Евгений Рыженьков