В Ростовской области суд арестовал мужчину по обвинению в убийстве подростка

Красносулинский райсуд Ростовской области арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девочки (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По версии следователей, вечером 13 августа 21-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес подростку множественные ножевые ранения и скрылся. Тело ребенка на обочине дороги в поселке Пригородный обнаружил местный житель.

Личность обвиняемого следователи установили в кратчайшие сроки, отмечают в СКР. В ходе допроса мужчина признал причастность к содеянному. Сейчас силовики допрашивают свидетелей и исследуют изъятые предметы. Назначен комплекс судебных экспертиз, указывается в публикации.