МИД Ирана обвинил США во лжи и процитировал «Братьев Карамазовых» Достоевского
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в соцсети X обвинил внешнюю политику США в отношении Исламской Республики и Ближнего Востока в «крайней зависимости от лжи».
Для иллюстрации своих слов дипломат процитировал отрывок из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы», в котором старец Зосима говорит: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе, и к другим».
Господин Багаи подчеркнул, что эта цитата точно отражает нынешнее состояние американской системы управления и ее внешнеполитического курса в регионе. Выступление иранского дипломата прозвучало на фоне попыток Вашингтона и Тегерана при содействии региональных посредников разработать новое соглашение для завершения затяжного конфликта.
При этом иранская сторона продолжает настаивать на отсутствии двойных стандартов и искажений в диалоге с Америкой. Глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что решение о возобновлении переговоров пока не принято. Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры ведутся «вполсилы», добавив, что экономическое положение Ирана ухудшается.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи 3 августа 2026 года опроверг заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров между странами по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, указав, что в этот день министр иностранных дел Аббас Аракчи будет в паломничестве, а остальные члены переговорной команды останутся в Иране. При этом он заявил, что Иран продолжает диалог о ситуации на Ближнем Востоке только с Оманом, обсуждая создание безопасного маршрута для судоходства в Ормузском проливе. Ранее, 29 мая 2026 года, Исмаил Багаи также подчеркнул, что переговоры с США сосредоточены на прекращении войны и не касаются иранской ядерной программы, несмотря на утверждения Дональда Трампа.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 26 апреля 2026 года отмечал, что продолжение враждебных мер США, включая морскую блокаду, несовместимо с их заявлениями о стремлении к политическому урегулированию. Господин Пезешкиан подчеркнул, что Исламская Республика не вступит в переговоры под давлением, угрозами или в условиях блокады. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 13 апреля 2026 года обвинил Вашингтон в том, что переговоры в Исламабаде закончились неудачей из-за «максимализма, изменения правил игры и блокады».