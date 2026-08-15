МИД Ирана обвинил США во лжи и процитировал «Братьев Карамазовых» Достоевского

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в соцсети X обвинил внешнюю политику США в отношении Исламской Республики и Ближнего Востока в «крайней зависимости от лжи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи Фото: Пресс-служба МИД республики Иран Федор Достоевский. Портрет работы В. Г. Перова, 1872 год Фото: wikimedia.org Следующая фотография 1 / 2 Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи Фото: Пресс-служба МИД республики Иран Федор Достоевский. Портрет работы В. Г. Перова, 1872 год Фото: wikimedia.org

Для иллюстрации своих слов дипломат процитировал отрывок из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы», в котором старец Зосима говорит: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе, и к другим».

Господин Багаи подчеркнул, что эта цитата точно отражает нынешнее состояние американской системы управления и ее внешнеполитического курса в регионе. Выступление иранского дипломата прозвучало на фоне попыток Вашингтона и Тегерана при содействии региональных посредников разработать новое соглашение для завершения затяжного конфликта.

При этом иранская сторона продолжает настаивать на отсутствии двойных стандартов и искажений в диалоге с Америкой. Глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что решение о возобновлении переговоров пока не принято. Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры ведутся «вполсилы», добавив, что экономическое положение Ирана ухудшается.