Минобороны сообщило об уничтожении 1328 беспилотников за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 1328 беспилотников ВСУ самолетного типа. Кроме того, были перехвачены 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, также были сбиты семь управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда американской системы HIMARS.

Минобороны РФ также сообщило, что российские подразделения взяли под контроль село Рыбальское в Запорожской области. Населенный пункт заняли военнослужащие группировки войск «Восток».