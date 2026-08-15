Состояние пострадавшего при атаке БПЛА в Подмосковье мальчика стабилизировали

Состояние девятилетнего мальчика, пострадавшего при атаке беспилотника на подмосковную Шатуру, стабилизировали. Угрозы его жизни сейчас нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в «Максе».

Ребенок был экстренно доставлен в Шатурскую больницу с тяжелыми травмами лица, плеча и предплечья. После оказания медицинской помощи его состояние улучшилось.

Всего при атаке на жилой дом в Шатуре пострадали два человека, включая мальчика. Ранее прокуратура Московской области открыла горячую линию для жителей, пострадавших в результате атаки БПЛА.