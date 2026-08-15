Во Вьетнаме российский турист погиб в ДТП с экскурсионным автобусом

Во вьетнамской провинции Ламдонг при столкновении экскурсионного автобуса с грузовиком погиб российский турист. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Автобус следовал из Нячанга в Хошимин. По предварительным данным, он врезался в грузовой автомобиль, остановившийся на аварийной полосе скоростной автомагистрали Фантьет — Дау Зяй. Точные обстоятельства произошедшего устанавливают вьетнамские следователи.

Помимо погибшего россиянина, два пассажира получили травмы — один сломал ногу, а другой травмировал спину. Остальные получили незначительные повреждения, указали в РСТ. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. После происшествия туристы, не нуждающиеся в госпитализации, возвращаются в Нячанг. Тело погибшего находится в Муйне.

По сведениям Telegram-канала Baza, в аварии погибла женщина из России. Получивший перелом ноги пассажир также оказался россиянином.