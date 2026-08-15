Врио главы Удмуртии: для «Зеленой школы» необходимо федеральное софинансирование

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова назвала «точкой напряжения» строительство «Зеленой школы» в Ижевске и добавила, что для завершения объекта требуется федеральное софинансирование. Она попросила депутата Госдумы от республики Андрея Исаева «уделить внимание» этому вопросу, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии

«К сожалению, у нас остаются точки напряжения. И одна из них — это строительство школы В8 в микрорайоне на улице Архитектора Берша в Ижевске. Район активно застраивается, здесь живут тысячи семей с детьми. Мы начали строить объект за счет республики, но для завершения необходимо федеральное софинансирование»,— сказала госпожа Абрамова на рабочей встрече с народным избранником.

В начале августа «Ъ-Удмуртия» писал, что управление капстроительства правительства Удмуртии заключило контракт на 1,48 млрд руб. для завершения строительства «Зеленой школы». По контракту, сдать объект должны в ноябре 2027 года. Подрядчик — местная строительная компания «Радонеж». Площадь четырехэтажной школы превысит 30 тыс. кв. м. Она рассчитана на 1,1 тыс. учеников.

Строительство учреждения официально началось весной 2025 года. На участке забиты первые 300 свай. О планах возвести «Зеленую школу» власти республики так или иначе сообщали с 2022 года.