Над Ленинградской областью сбит 21 беспилотник

В ночь на 15 августа Ленинградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны (ПВО) региона сбили 21 дрон, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, обломками сбитых аппаратов повреждены постройки на четырех участках в деревне Чирково Киришского района. Информации о жертвах не поступало. После отражения атаки в регионе объявили отбой воздушной опасности.

Атака вызвала временные перебои в работе мобильного интернета — властям пришлось предупреждать жителей о возможном замедлении связи и просить сохранять спокойствие. В отдельных районах был введен режим беспилотной опасности, который позже отменили.

По данным Минобороны России, за ночь российские ПВО уничтожили 598 украинских беспилотников над несколькими регионами, включая Ленинградскую, Московский регион, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и другие области. Также атаки БПЛА произошли над акваториями Азовского и Черного морей.