Федорищев назвал число пострадавших при ракетной атаке по Самарской области
При ракетной атаке по Самарской области пострадали два человека
Два человека пострадали при ракетной атаке на промышленное предприятие в Самарской области. Погибших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Ранее о пострадавших писал глава Самары Иван Носков, но их число не уточнял.
«Все были вовремя эвакуированы, люди сработали точно по отработанным инструкциям», — написал господин Федорищев в Telegram. Пострадавшим оказывается помощь в полном объеме. На месте атаки развернули оперативный штаб.
Утром 15 августа 2026 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по промышленному предприятию региона. До этого глава Самары Иван Носков информировал в соцсети «ВКонтакте» о получении ранений несколькими людьми в результате ракетных ударов по Самарской области, но точное их число не уточнял.
За последний год Самарская область неоднократно подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов. Например, 10 июня 2026 года трое жителей региона пострадали при атаке БПЛА, повредившей несколько промышленных предприятий. Ранее, 12 июля 2026 года, двое пострадавших при атаке беспилотников находились в состоянии средней степени тяжести, а один человек — в удовлетворительном, при этом сообщалось о гибели одного мужчины и ранении еще троих, включая ребенка.