Федорищев назвал число пострадавших при ракетной атаке по Самарской области

Два человека пострадали при ракетной атаке на промышленное предприятие в Самарской области. Погибших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Ранее о пострадавших писал глава Самары Иван Носков, но их число не уточнял.

«Все были вовремя эвакуированы, люди сработали точно по отработанным инструкциям», — написал господин Федорищев в Telegram. Пострадавшим оказывается помощь в полном объеме. На месте атаки развернули оперативный штаб.