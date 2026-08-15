Группировка «Восток» наращивает средства обнаружения и поражения БПЛА

Группировка российских войск «Восток» активно усиливает свое радиолокационное поле и увеличивает количество средств для обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет противника в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Командующий группировкой генерал-полковник Петр Болгарев доложил министру обороны Андрею Белоусову о разработке единой информационной среды. В ней каждая радиолокационная станция (РЛС) и поступающая с нее информация интегрируется в общую систему. Создается программно-аппаратный комплекс, который в реальном времени выводит данные с малогабаритных РЛС и автоматизирует процесс борьбы с БПЛА, значительно повышая эффективность их уничтожения.

В группировке ведется непрерывная воздушная разведка на всех направлениях за счет увеличения количества ударных и разведывательных беспилотных систем, что способствует более эффективному ведению огня. Кроме того, по поручению министра обороны был создан аналитический центр для обобщения опыта боевого применения дронов в различных условиях и оперативной оптимизации тактики действий подразделений.