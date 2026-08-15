Жителя Нефтеюганска приговорили к 7,5 годам колонии за убийство

Нефтеюганский районный суд (ХМАО-Югра) приговорил местного жителя к 7,5 годам колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве знакомого (ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Кроме того, его обязали выплатить родственнице погибшего более 1,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Согласно обвинению, ночью 27 декабря 2025 года в одной из квартир в 15-м микрорайоне Нефтеюганска произошел конфликт между осужденным и его знакомым. В ходе ссоры он три раза ударил потерпевшего ножом в грудь и живот. От полученных травм он умер на месте.

«С подсудимого в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн руб., а также материальный ущерб, связанный с расходами на погребение, в размере более 140 тыс. руб.», — уточнили в пресс-службе судов региона.