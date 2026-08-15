Кобяков посоветовал Западу следить за выступлением Путина на ВЭФ

Советник президента России и ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков анонсировал важные заявления главы государства Владимира Путина на предстоящем форуме. Пленарное заседание ВЭФ пройдет 1–4 сентября во Владивостоке

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Конечно, отдельно всегда особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу»,— сказал советник президента (цитата по ТАСС).

Главной темой форума в 2026 году заявлена «Дальний Восток — развитие во благо людей», а ключевым лейтмотивом станет Год единства народов России. Мероприятие пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Ранее Владимир Путин выразил резкое осуждение европейских планов по захвату российских судов и их грузов. Президент назвал такие действия пиратством и пообещал зеркальный ответ, подчеркнув, что реакция России не будет ограничена акваториями, в которых происходит провокация.