В Ленобласти произошел пожар в детском лагере «Победа»

В поселке Цвелодубово Выборгского района Ленинградской области в ночь на 15 августа случился мощный пожар в детском оздоровительном лагере «Победа». Огонь охватил двухэтажный спальный корпус общей площадью около 600 кв. метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, возгорание началось около 21:50 14 августа. В результате пожара полностью выгорели два спальных корпуса, которые после были разобраны. По предварительным данным, причины возгорания продолжают выяснять.

До прибытия пожарных сотрудники лагеря самостоятельно эвакуировали 117 детей и 14 взрослых. Все были выведены в безопасную зону, пострадавших нет. Значительная часть воспитанников уже забрана родителями.

Региональная противопожарно-спасательная служба «Леноблпожспас» подтвердила, что дети, тренеры и персонал были оперативно эвакуирован. В настоящее время пожар ликвидирован.