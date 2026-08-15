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Disney анонсировала «Зверополис 3»

Walt Disney Animation Studios официально анонсировала третью часть анимационного фильма «Зверополис». Представители студии показали тизер картины во время презентации на фестивале D23 в Анахайме.

Никаких подробностей о новой части «Зверополиса» Disney пока не раскрыла. Дата премьеры также неизвестна. На той же презентации студия поделилась новыми концепт-артами «Холодного сердца 3», анонсированного еще в 2023 году. На кадрах изображены главные герои — Анна, Эльза, Кристофф, Олаф и Свен. Одной из центральных сюжетных линий станет свадьба Анны и Кристоффа.

Вышедший в 2025 году «Зверополис 2» собрал в мировом прокате $1,8 млрд и стал самым кассовым мультфильмом Disney за всю историю компании. Его также номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Картина «Холодное сердце 2» вышла в 2019 году и заработала в мировом прокате $1,45 млрд. Мультфильм получил премию «Оскар» за лучшую песню. В работе уже находится четвертая часть картины.

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