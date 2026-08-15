Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию после атаки БПЛА

Прокуратура Московской области запустила горячую линию для жителей, пострадавших в результате атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства в «Максе».

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7-916-240-31-28»,— указано в сообщении.

По данным губернатора Андрея Воробьева, при ударе по жилому дому в Шатуре ранения получили два человека, включая девятилетнего ребенка. Ребенок находится в тяжелом состоянии и будет доставлен в детский клинический центр в Красногорске. 55-летняя женщина получила травмы средней тяжести.

За ночь над Московской областью было уничтожено восемь беспилотников. Их сбивали в районах Домодедово, Одинцово, Раменского, Чехова, Шатуры и Воскресенска.