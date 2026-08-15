Через Ормузский пролив 14 августа прошли три судна
Через Ормузский пролив в пятницу, 14 августа, прошли три судна, что значительно ниже среднего показателя за август — 12 судов в сутки. Об этом Reuters сообщил со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
По данным системы отслеживания судоходства, через пролив проследовали груженный зерном сухогруз, следовавший в иранские воды, и пустое судно в обратном направлении. Еще один незагруженный танкер для перевозки сжиженных нефтепродуктов направлялся в Персидский залив. Перевозок сырой нефти 14 августа не зафиксировано.
Днем ранее пролив пересекли девять судов, 12 августа — пять. При этом фактический объем судоходства может быть выше, поскольку часть судов способна отключать транспондеры.
Снижение движения происходит на фоне роста напряженности вокруг пролива. 13 августа два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби подверглись атаке, после чего ОАЭ обвинили в произошедшем Иран. США тем временем заявили о подготовке новых экономических мер против Тегерана. Стороны конфликта настаивают на своем контроле над Ормузским проливом.
Число судов, прошедших через Ормузский пролив, существенно сократилось на текущей неделе, составив 33 судна с понедельника по четверг, что на 34% меньше, чем неделей ранее (50 судов), по данным Reuters со ссылкой на сервис Kpler.
Это снижение трафика, скорее всего, связано с тем, что рынки следили за переговорами Ирана и Омана, в ходе которых власти двух стран согласовали основные положения сделки о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. До начала войны США и Израиля с Ираном в феврале текущего года через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем 130–140 судов.