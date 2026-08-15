Через Ормузский пролив 14 августа прошли три судна

Через Ормузский пролив в пятницу, 14 августа, прошли три судна, что значительно ниже среднего показателя за август — 12 судов в сутки. Об этом Reuters сообщил со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

По данным системы отслеживания судоходства, через пролив проследовали груженный зерном сухогруз, следовавший в иранские воды, и пустое судно в обратном направлении. Еще один незагруженный танкер для перевозки сжиженных нефтепродуктов направлялся в Персидский залив. Перевозок сырой нефти 14 августа не зафиксировано.

Днем ранее пролив пересекли девять судов, 12 августа — пять. При этом фактический объем судоходства может быть выше, поскольку часть судов способна отключать транспондеры.

Снижение движения происходит на фоне роста напряженности вокруг пролива. 13 августа два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби подверглись атаке, после чего ОАЭ обвинили в произошедшем Иран. США тем временем заявили о подготовке новых экономических мер против Тегерана. Стороны конфликта настаивают на своем контроле над Ормузским проливом.