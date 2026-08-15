При ракетной атаке на Самарскую область пострадали несколько человек
При ракетных ударах по Самарской области несколько человек получили ранения. Им оказали медицинскую помощь. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков в соцсети «ВКонтакте».
Точное число пострадавших глава города не уточнил. При ударах локальные повреждения получила промышленная инфраструктура Самары, рассказал господин Носков.
«На месте произошедшего сформирован оперативный штаб. Работаю вместе с руководством предприятия и службами быстрого реагирования», — рассказал Иван Носков.
Сегодня утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию региона.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уже 15 августа 2026 года сообщал о ракетной атаке ВСУ на промышленное предприятие региона, не уточняя название предприятия и число пострадавших. Ранее, 8 августа 2026 года, господин Федорищев также заявлял об атаке беспилотников на одно из промышленных предприятий в Самарской области, при этом информация о пострадавших отсутствовала. 10 июня 2026 года губернатор сообщал о пострадавших жителях региона и повреждениях нескольких промышленных предприятий в результате атаки беспилотников.
В апреле 2026 года Самарская область неоднократно подвергалась атакам БПЛА: 23 апреля 2026 года беспилотники атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске, а обломки дрона упали на крышу многоквартирного дома в Самаре, в результате чего погиб один человек и несколько пострадали. Тогда же, 23 апреля 2026 года, глава Самары Иван Носков сообщил об ограничении движения транспорта и переносе занятий в школах в связи с инцидентом. 7 марта 2026 года в Самарской области пострадал мирный житель при падении обломков беспилотника, однако повреждений промышленных и жилых объектов не зафиксировали.