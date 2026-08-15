При ракетной атаке на Самарскую область пострадали несколько человек

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уже 15 августа 2026 года сообщал о ракетной атаке ВСУ на промышленное предприятие региона, не уточняя название предприятия и число пострадавших. Ранее, 8 августа 2026 года, господин Федорищев также заявлял об атаке беспилотников на одно из промышленных предприятий в Самарской области, при этом информация о пострадавших отсутствовала. 10 июня 2026 года губернатор сообщал о пострадавших жителях региона и повреждениях нескольких промышленных предприятий в результате атаки беспилотников.

В апреле 2026 года Самарская область неоднократно подвергалась атакам БПЛА: 23 апреля 2026 года беспилотники атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске, а обломки дрона упали на крышу многоквартирного дома в Самаре, в результате чего погиб один человек и несколько пострадали. Тогда же, 23 апреля 2026 года, глава Самары Иван Носков сообщил об ограничении движения транспорта и переносе занятий в школах в связи с инцидентом. 7 марта 2026 года в Самарской области пострадал мирный житель при падении обломков беспилотника, однако повреждений промышленных и жилых объектов не зафиксировали.