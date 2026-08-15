За сутки в Курской области уничтожили 184 беспилотника ВСУ

За минувшие сутки в Курской области силы противовоздушной обороны сбили 184 беспилотника различных типов. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн, уточнив, что атаки велись в период с 9:00 14 августа до 9:00 15 августа.

ВСУ 67 раз обстреляли отселенные населенные пункты из артиллерийских орудий. Также 13 раз беспилотники со взрывчатыми устройствами пытались нанести удары по территории области.

В результате артиллерийских и дроновых атак в городе Рыльске повреждена крыша, разбиты окна и входная дверь одного из многоквартирных домов. В Большесолдатском районе в результате обстрела была нарушена линия электропередачи, но после оперативного ремонта подача электроэнергии уже восстановлена.

В деревне Рыжевка Рыльского района осколками повреждены окна и крыльцо в здании недействующей Крупецкой школы. Кроме того, в населенных пунктах 1-е Яньково и Казачья Каменка пострадали фасады, заборы и окна двух частных домов. По предварительным данным, среди мирного населения погибших и пострадавших нет.