Составлено ИИ-Ассистентъ

Министр культуры России Ольга Любимова, сообщившая о назначении Софьи Митрофановой, ранее 14 августа 2026 года объявила о назначении Марины Брусникиной художественным руководителем Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ). До этого 2 апреля 2026 года Минкульт России назначил народную артистку Светлану Захарову ректором Московской государственной академии хореографии (МГАХ).

Захарова стала исполняющей обязанности ректора МГАХ 20 сентября 2024 года, несмотря на отсутствие у неё педагогического опыта. В 2024 году Софья Митрофанова, медиаменеджер и кинопродюсер, также вошла в состав Совета при президенте России по культуре и искусству. В феврале 2026 года спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский предложил министру культуры РФ Ольге Любимовой перенести ведомство в Северную столицу, так как "Минкульт засиделся в Москве".