Софья Митрофанова назначена и. о. ректора МГИК
Исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры назначена Софья Митрофанова. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Исполняющая обязанности ректора Московского государственного института культуры Софья Митрофанова
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Дмитрий Сидоров, ранее руководивший вузом, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Митрофанова будет временно исполнять обязанности руководителя института.
Софья Митрофанова — медиаменеджер и кинопродюсер. С 2024 года она входит в Совет при президенте России по культуре и искусству, а с января 2026 года — в правительственный совет по развитию отечественной кинематографии.
Министр культуры России Ольга Любимова, сообщившая о назначении Софьи Митрофановой, ранее 14 августа 2026 года объявила о назначении Марины Брусникиной художественным руководителем Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ). До этого 2 апреля 2026 года Минкульт России назначил народную артистку Светлану Захарову ректором Московской государственной академии хореографии (МГАХ).
Захарова стала исполняющей обязанности ректора МГАХ 20 сентября 2024 года, несмотря на отсутствие у неё педагогического опыта. В 2024 году Софья Митрофанова, медиаменеджер и кинопродюсер, также вошла в состав Совета при президенте России по культуре и искусству. В феврале 2026 года спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский предложил министру культуры РФ Ольге Любимовой перенести ведомство в Северную столицу, так как "Минкульт засиделся в Москве".