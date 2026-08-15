Над Калужской областью сбили 42 беспилотника ВСУ

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны России уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата ВСУ над Калужской областью. Это произошло с вечера 14 августа до утра 15 августа.

Дроны были сбиты над территорией нескольких муниципальных округов: Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского, Хвастовичского и Юхновского, а также в окрестностях Калуги.

По предварительным данным, в одном из населенных пунктов Боровского округа в результате падения осколков беспилотников пострадали несколько объектов: автомобиль, хозяйственная постройка, фасады и остекление четырех частных домов. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет. Глава региона Владислав Шапша заявил, что администрация округа окажет всю необходимую помощь собственникам. На местах работают оперативные группы, обеспечивающие безопасность и помощь.