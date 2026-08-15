Blick: кантоны Швейцарии ввели ограничения на расход воды из-за жары

В ряде кантонов Швейцарии ввели ограничения на использование воды из-за экстремальной жары и продолжительной засухи, сообщает издание Blick. Жителям запретили мыть автомобили, поливать газоны и наполнять бассейны. Кроме того, введен запрет на забор воды из большинства ручьев, что стало серьезной проблемой для фермеров.

В кантоне Аргау, граничащем с Германией, запрет коснулся полива газонов, наполнения бассейнов и мойки транспорта. Аналогичные меры действуют в Базеле. Сельскохозяйственные представители называют ситуацию критической, поскольку засуха уже привела к пересыханию пастбищ и лугов.

Уровень воды в Цюрихском озере заметно снизился, что заставило некоторые судоходные компании временно изменять маршруты и отменять мероприятия. Аналогичные проблемы фиксируются и в Боденском озере, а также на Верхнем Рейне.

Особенно остро ситуация с водой складывается в горных коммунах центральной Швейцарии, например, в районе горы Пилатус под Люцерном, где местные источники иссякли, и питьевую воду доставляют цистернами на тракторах. В кантоне Санкт-Галлен муниципальный бассейн в Уцвиле закрылся раньше обычного, чтобы экономить воду, так как его ежедневный расход равенм расходу воды примерно на 1 тыс. человек.

В городе Золотурн введен запрет для фермеров на забор воды из рек до особого распоряжения. Во франкоязычных кантонах, таких как Во, Женева и Невшатель, из-за нехватки воды гибнет рыба, ухудшается состояние лесов, а фермеры вынуждены расходовать запасы кормов, предназначенные на зиму.

По данным национальной метеослужбы MeteoSuisse, на всей территории страны установлен максимальный, четвертый уровень засухи.