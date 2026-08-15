Минобороны отчиталось об ударах по инфраструктуре портов Измаил и Одесса

Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Измаил и складу в порту Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Инфраструктура порта Измаил использовалась для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ, заявили представители ведомства. На складе в Одессе, по их словам, хранилось военно-техническое имущество.

Минобороны также отчиталось об ударах, нанесенных вчера вечером. ВС РФ поразили склад с горюче-смазочными материалами в порту Южный. Они предназначались для ВСУ, сообщили в ведомстве. Кроме того, военные нанесли удар по патрульному катеру, привлекавшемуся к проводке морских судов с военными грузами, в порту Одессы.