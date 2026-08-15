Путин поздравил Нарендру Моди с Днем независимости Индии

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Индии Нарендре Моди и индийскому президенту Дроупади Мурму поздравления с Днем независимости страны. Текст опубликовала пресс-служба Кремля.

«Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства», — отметил российский президент. Страны, по словам Владимира Путина, сотрудничают на самых различных направлениях, включая форматы ООН, ШОС и БРИКС.

Глава государства также отметил «впечатляющие успехи в экономической, социальной и научно-технической сферах», которые демонстрирует Индия. Он выразил уверенность, что Москва и Нью-Дели будут и дальше всемерно наращивать конструктивные связи — на благо двух народов и в интересах международной безопасности.