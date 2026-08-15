«Бум» из глянца
В Екатеринбурге открылась выставка о зарождении креативных уральских медиа
Музей истории Екатеринбурга (МИЕ) на площадке креативного кластера «Л52» подготовил экспозицию «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге». Выставка охватывает 1990-2000-е годы, когда местные журналисты, копирайтеры, режиссеры и фотографы с самым разным бэкграундом задали высокий региональный стандарт для разных направлений медиа. Коллекцию дополнили «реликвии» из личных архивов героев выставки: от первого выпуска журнала «Стольник» до аппетитного окорока из папье-маше. Погрузилась в эпоху расцвета оригинальной рекламы и уральского гламура София Паникова.
Выставка собрал три ключевых направления в рамках масштабной темы о «креативной индустрии». В первую очередь здесь уделено внимание концептуальной и рекламной фотографии. Работы с историями их создания предоставлены из первой коммерческой профессиональной фото- и видеостудии в Екатеринбурге — Fame Studio.
Далее можно посмотреть рекламу с разнообразием услуг, товаров и кандидатов на выборы. Первопроходцем в этой отрасли было рекламное агентство «ИгРек». Отдельно рассказывается, как из маленькой компании они превратились в настоящего «монстра», который мог позволить себе выпускать наружную рекламу, рассредоточенную по всему городу.
Третье направление посвящено уральским глянцевым журналам.
Куратор проекта Светлана Булатова
Фото: София Паникова
«Выставка посвящена, в первую очередь, медиа. Она во многом цифровая, поэтому слой физических предметов очень тонок. Можно сказать, что нашу экспозицию держат три центральных артефакта: баранья нога из папье-маше, награда "Профи" агентства "ИгРек" с Международного Московского фестиваля за ролик "Ее одной достаточно" и первый номер культового журнала "Стольник", выпущенный в мае 2000 года»,— рассказала куратор проекта Светлана Булатова.
Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге»
Фото: София Паникова
Открывает экспозицию фото-зона, где размещена биография фотохудожника и основателя Fame Studio Дмитрия Кунилова. Он первым на Урале сделал из съемочного процесса прибыльный бизнес.
Далее растянулась фотолетопись обложек глянцевых изданий из его личной коллекции: «Банзай», «Я покупаю», «Стольник», региональной версии Cosmopolitan, «Домашний очаг», «Цена вопроса» и другие. В те годы «глянцевый» сегмент рынка рос стремительно, эволюционировав от простейших каталогов в сторону завлекающих лайфстайл-изданий. С рекламных разворотов к читателю обращались светские львицы и преуспевающие бизнесмены, олицетворяющие собой новую обеспеченную жизнь. Один из слоганов того времени гласил: «Сто страниц для респектабельных людей».
Столь же бурно развивалась и видеореклама. На смену бюджетным роликам пришел фестивальный продукт — с высокими стандартами и соответствующими затратами.
Проводниками в историю первых рекламных кампаний стали непосредственные «архитекторы» индустрии. Разнообразные истории, закулисные факты и «вещдоки» были получены от Дмитрия Кунилова.
Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге»
Фото: София Паникова
Вместе с ним частью материалов поделились продюсеры, сценаристы и режиссеры, сотрудничавшие с агентством видеорекламы «ИгРек». Посетители не только увидят редкие кадры, но и узнают профессиональные нюансы съемочного процесса тех лет.
Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге»
Фото: София Паникова
Истории «с кухни» расписаны на планшетах и даже окнах. Так, режиссер «ИгРек» Юрий Мерзляков вспоминает особенности фуд-съемки с участием художника-постановщика Александра Голиздрина. Он предупреждал всех на площадке ничего не есть, потому что внешне «вкусный» реквизит держался на «булавочках-иголочках» и поливался «химией» для нужного эффекта.
Кроме многочисленных фото и видео, выставочное пространство заполнено эскизами с раскадровками для рекламы, экземплярами журналов, ставшими букинистической редкостью, фестивальными трофеями и хроникой творческого процесса.
Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге»
Фото: София Паникова
«Эта выставка выросла из архива студии. И это, конечно, очень субъективный срез того времени. На этой выставке речь идет о продакшне — о том, как мы это делали, с какими вызовами сталкивались и как их решали "на коленке" в отсутствие фотошопа»,— поделился на открытии Дмитрий Кунилов.
Посетить экспозицию можно до 18 октября.