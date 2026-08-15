«Бум» из глянца

Музей истории Екатеринбурга (МИЕ) на площадке креативного кластера «Л52» подготовил экспозицию «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге». Выставка охватывает 1990-2000-е годы, когда местные журналисты, копирайтеры, режиссеры и фотографы с самым разным бэкграундом задали высокий региональный стандарт для разных направлений медиа. Коллекцию дополнили «реликвии» из личных архивов героев выставки: от первого выпуска журнала «Стольник» до аппетитного окорока из папье-маше. Погрузилась в эпоху расцвета оригинальной рекламы и уральского гламура София Паникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге» Фото: София Паникова Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге» Фото: София Паникова Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге» Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 3 Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге» Фото: София Паникова Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге» Фото: София Паникова Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге» Фото: София Паникова

Выставка собрал три ключевых направления в рамках масштабной темы о «креативной индустрии». В первую очередь здесь уделено внимание концептуальной и рекламной фотографии. Работы с историями их создания предоставлены из первой коммерческой профессиональной фото- и видеостудии в Екатеринбурге — Fame Studio.

Далее можно посмотреть рекламу с разнообразием услуг, товаров и кандидатов на выборы. Первопроходцем в этой отрасли было рекламное агентство «ИгРек». Отдельно рассказывается, как из маленькой компании они превратились в настоящего «монстра», который мог позволить себе выпускать наружную рекламу, рассредоточенную по всему городу.

Третье направление посвящено уральским глянцевым журналам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куратор проекта Светлана Булатова

Фото: София Паникова Куратор проекта Светлана Булатова

Фото: София Паникова

«Выставка посвящена, в первую очередь, медиа. Она во многом цифровая, поэтому слой физических предметов очень тонок. Можно сказать, что нашу экспозицию держат три центральных артефакта: баранья нога из папье-маше, награда "Профи" агентства "ИгРек" с Международного Московского фестиваля за ролик "Ее одной достаточно" и первый номер культового журнала "Стольник", выпущенный в мае 2000 года»,— рассказала куратор проекта Светлана Булатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге»

Фото: София Паникова Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге»

Фото: София Паникова

Открывает экспозицию фото-зона, где размещена биография фотохудожника и основателя Fame Studio Дмитрия Кунилова. Он первым на Урале сделал из съемочного процесса прибыльный бизнес.

Далее растянулась фотолетопись обложек глянцевых изданий из его личной коллекции: «Банзай», «Я покупаю», «Стольник», региональной версии Cosmopolitan, «Домашний очаг», «Цена вопроса» и другие. В те годы «глянцевый» сегмент рынка рос стремительно, эволюционировав от простейших каталогов в сторону завлекающих лайфстайл-изданий. С рекламных разворотов к читателю обращались светские львицы и преуспевающие бизнесмены, олицетворяющие собой новую обеспеченную жизнь. Один из слоганов того времени гласил: «Сто страниц для респектабельных людей».

Столь же бурно развивалась и видеореклама. На смену бюджетным роликам пришел фестивальный продукт — с высокими стандартами и соответствующими затратами.

Проводниками в историю первых рекламных кампаний стали непосредственные «архитекторы» индустрии. Разнообразные истории, закулисные факты и «вещдоки» были получены от Дмитрия Кунилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге»

Фото: София Паникова Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге»

Фото: София Паникова

Вместе с ним частью материалов поделились продюсеры, сценаристы и режиссеры, сотрудничавшие с агентством видеорекламы «ИгРек». Посетители не только увидят редкие кадры, но и узнают профессиональные нюансы съемочного процесса тех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге»

Фото: София Паникова Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге»

Фото: София Паникова

Истории «с кухни» расписаны на планшетах и даже окнах. Так, режиссер «ИгРек» Юрий Мерзляков вспоминает особенности фуд-съемки с участием художника-постановщика Александра Голиздрина. Он предупреждал всех на площадке ничего не есть, потому что внешне «вкусный» реквизит держался на «булавочках-иголочках» и поливался «химией» для нужного эффекта.

Кроме многочисленных фото и видео, выставочное пространство заполнено эскизами с раскадровками для рекламы, экземплярами журналов, ставшими букинистической редкостью, фестивальными трофеями и хроникой творческого процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге»

Фото: София Паникова Выставка «Бум! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге»

Фото: София Паникова

«Эта выставка выросла из архива студии. И это, конечно, очень субъективный срез того времени. На этой выставке речь идет о продакшне — о том, как мы это делали, с какими вызовами сталкивались и как их решали "на коленке" в отсутствие фотошопа»,— поделился на открытии Дмитрий Кунилов.

Посетить экспозицию можно до 18 октября.

София Паникова