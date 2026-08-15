Один мирный житель погиб и шесть ранены при ударах ВСУ в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области. Во время целенаправленного удара в Грайворонском округе погиб мирный житель. В Белгородском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения шесть человек, двое из них госпитализированы. Об этом 15 августа сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным врио главы региона, под удары ВСУ в минувшие сутки попали Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Чернянский и Шебекинский округа. Совершено четыре обстрела с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), три раза взрывные устройства сброшены с БПЛА. Расчетами ПВО и других подразделений сбиты и подавлены 192 беспилотника.

В течение прошедшей ночи, по информации Минобороны, дежурными силами ПВО на территории РФ были перехвачены и уничтожены 598 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», по состоянию на 14 августа в медицинских организациях Белгородской области находились на лечении 104 человека, получивших ранения в результате атак ВСУ. Среди них четверо детей. Семеро взрослых пациентов были помещены в реанимацию в связи с тяжелым состоянием.

Денис Данилов