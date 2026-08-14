В больницах Белгородской области лечатся 104 раненых после атак ВСУ

Сегодня в медицинских организациях Белгородской области проходят лечение 104 человека, получивших ранения в результате атак ВСУ. Среди них четверо детей, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников в Telegram-канале облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Семеро взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии и помещены в реанимацию. Состояние остальных пострадавших, включая детей, оценивается как средней степени тяжести.

В федеральных медицинских центрах продолжают лечение пять пациентов из Белгородской области. Еще двое выписаны и возвращаются домой.

За прошедшие сутки, по данным регионального Минздрава, в результате атак со стороны Украины ранения получили десять жителей области, один человек погиб. Еще один находится в тяжелом состоянии. Пять человек после оказания медицинской помощи были госпитализированы, остальные получают лечение амбулаторно. Всего за минувший день регион подвергся атакам 245 БПЛА.

Анна Швечикова