На подлете к Москве сбили 15 беспилотников с начала ночи

Рядом с Москвой с начала ночи сбили 15 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. К трем часам ночи он сообщил о семи сбитых БПЛА, к 5:00 мск — о еще пяти. В 7:15 в своем Telegram он написал, что были уничтожены еще три дрона.

О каких-либо последствиях ударов мэр не сообщает. Также нет информации о том, в каких районах сбивают эти беспилотники.

Сейчас, согласно информации пресс-службы Росавиации, столичные аэропорты работают в штатном режиме. Ночью останавливали работу три из них — Внуково, Домодедово и Жуковский. Они не принимали и не выпускали самолеты.