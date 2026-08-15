Reuters: США потребуют от десятков стран выбрать сторону в ИИ-гонке с Китаем
Вашингтон готовится выдвинуть требование к десяткам стран сделать выбор между американской коалицией в сфере искусственного интеллекта и аналогичной инициативой Китая, сообщает Reuters со ссылкой на проект письма Госдепартамента. Согласно документу, государствам пригрозят исключением из партнерства с Вашингтоном, если они попытаются одновременно участвовать в конкурирующих структурах Пекина.
В прошлом году США запустили инициативу Pax Silica для защиты цепочек поставок полупроводников, ИИ-моделей и редких минералов. К ней присоединились Япония, Южная Корея, Австралия, а также Казахстан. Однако параллельное вступление Казахстана во «Всемирную организацию сотрудничества в области ИИ», созданную Пекином, вызвало серьезную обеспокоенность в Белом доме.
«Быть частью всего — значит не быть частью ничего. Подписание Декларации Pax Silica — это не просто оформление членства, это обязательство»,— написано в этом документе.
США этим обращением надеются защитить поставки полупроводников и критически важного сырья, а также лишить Китай ресурсов в гонке за создание «самого продвинутого ИИ», который может быть использован для военного или экономического превосходства, отмечает агентство.
В конце 2025 года США запустили инициативу Pax Silica, к которой присоединились Сингапур, Австралия, Япония, Южная Корея и Израиль. Цель Pax Silica — снизить доминирование Китая в сфере редкоземельных элементов, искусственного интеллекта и других технологических секторов, а также заблокировать инициативу Китая «Один пояс, один путь».
На фоне этих событий США и Китай планируют провести межведомственные консультации по безопасности искусственного интеллекта в сентябре 2026 года. Эти переговоры должны пройти до визита председателя КНР Си Цзиньпина в США, запланированного на 24 сентября 2026 года. США хотят обсудить риски, связанные с передовыми моделями ИИ, тогда как Китай интересует отмена американских ограничений на поставки микрочипов.
Китай, в свою очередь, стремится влиять на глобальное управление ИИ. В июле 2026 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO), в число учредителей которой вошла Россия. Эта инициатива является частью усилий Пекина по закреплению своей роли в регулировании и развитии ИИ.