Reuters: США потребуют от десятков стран выбрать сторону в ИИ-гонке с Китаем

Вашингтон готовится выдвинуть требование к десяткам стран сделать выбор между американской коалицией в сфере искусственного интеллекта и аналогичной инициативой Китая, сообщает Reuters со ссылкой на проект письма Госдепартамента. Согласно документу, государствам пригрозят исключением из партнерства с Вашингтоном, если они попытаются одновременно участвовать в конкурирующих структурах Пекина.

В прошлом году США запустили инициативу Pax Silica для защиты цепочек поставок полупроводников, ИИ-моделей и редких минералов. К ней присоединились Япония, Южная Корея, Австралия, а также Казахстан. Однако параллельное вступление Казахстана во «Всемирную организацию сотрудничества в области ИИ», созданную Пекином, вызвало серьезную обеспокоенность в Белом доме.

«Быть частью всего — значит не быть частью ничего. Подписание Декларации Pax Silica — это не просто оформление членства, это обязательство»,— написано в этом документе.

США этим обращением надеются защитить поставки полупроводников и критически важного сырья, а также лишить Китай ресурсов в гонке за создание «самого продвинутого ИИ», который может быть использован для военного или экономического превосходства, отмечает агентство.