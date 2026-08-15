В Белом доме ответили на жалобы Украины о нехватке снарядов

Власти США сейчас заняты восстановлением своего арсенала, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Так она ответила на вопрос, как американский президент отреагировал на недавние заявления властей Украины о нехватке снарядов.

«К сожалению, как это ни трагично, президент Джо Байден раздал очень много оружия Украине и другим странам по всему миру... Очевидно, текущий президент относится к отправке наших боеприпасов за рубеж в другие страны гораздо более рассудительно и взвешенно, чем предыдущий. Он хочет восстановить нашу собственную базу внутри страны, и военные над этим работают»,— заявила госпожа Левитт (цитата по Roll Call).

При этом госпожа Левитт заявила, что у США есть боеприпасы для того, чтобы продолжать воевать против Ирана. «У нас более чем достаточно ресурсов, чтобы довести дело до конца в Иране, если это потребуется, а также защитить нашу собственную родину»,— сказала она.