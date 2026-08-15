В Белом доме ответили на жалобы Украины о нехватке снарядов
Власти США сейчас заняты восстановлением своего арсенала, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Так она ответила на вопрос, как американский президент отреагировал на недавние заявления властей Украины о нехватке снарядов.
«К сожалению, как это ни трагично, президент Джо Байден раздал очень много оружия Украине и другим странам по всему миру... Очевидно, текущий президент относится к отправке наших боеприпасов за рубеж в другие страны гораздо более рассудительно и взвешенно, чем предыдущий. Он хочет восстановить нашу собственную базу внутри страны, и военные над этим работают»,— заявила госпожа Левитт (цитата по Roll Call).
При этом госпожа Левитт заявила, что у США есть боеприпасы для того, чтобы продолжать воевать против Ирана. «У нас более чем достаточно ресурсов, чтобы довести дело до конца в Иране, если это потребуется, а также защитить нашу собственную родину»,— сказала она.
Заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о нехватке снарядов для Украины последовало в контексте объявленного ею ухода с поста в конце августа 2026 года, как сообщил президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп ранее, 11 августа 2026 года, заявлял, что если бы Джо Байден не передавал боеприпасы Украине, у американской армии в запасе могло бы быть больше снарядов. 7 августа 2026 года Трамп уже комментировал слова журналиста о запросах президента Украины Владимира Зеленского, утверждая, что США и самим нужны ракеты, а предыдущая администрация опустошила американские арсеналы.
В целом, Белый дом сообщал о прекращении финансирования конфликта на Украине по решению президента Дональда Трампа 25 ноября 2025 года. При этом, по словам Кэролайн Левитт, страна продолжала «отправлять или продавать» значительное количество вооружения НАТО, чтобы альянс мог поставлять его Украине.