МВД Армении: армяне слишком просто получают гражданство республики

МВД Армении наблюдает рекордный рост числа заявок на получение гражданства. Об этом исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел республики Армен Казарян. По его словам, многие из желающих получить паспорт страны — это этнические армяне из России. Он связал популярность гражданства с боевыми действиями на Украине и возникшими из-за них ограничениями для россиян.

«Мы видим: произошло определенное событие, в частности военные действия на территории Украины, возникли ограничения на поездки для граждан России, и после этого мы наблюдаем подобный рост заявок... Если посмотреть на обращения за 2025 год, их количество превысило 32 тыс. — это исторический максимум за все время существования независимой Армении. В предыдущие два года таких заявок было более 20 тыс. Если же вернуться еще раньше, то мы увидим средние показатели в 7–8 тыс.»,— сказал господин Казарян (цитата по «Арменпресс»).

По мнению чиновника, армянские гражданство испольщуют просто как инструмент для получения возможности выехать в другие страны. «Если посмотреть на требования, которые Республика Армения предъявляет к этническим армянам для получения гражданства, то они нулевые... И это, по моему профессиональному мнению, проблема, которую необходимо решить»,— сказал чиновник.