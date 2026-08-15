Рядом с Москвой сбили семь беспилотников

Силы ПВО отразили атаку семи беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы. О последствиях налета не сообщается.

В Москве в момент удара закрывали три аэропорта. Домодедово не принимал и не выпускал самолеты почти три часа, сообщали в Росавиации. Жуковский и Внуково не работали около часа. Вскоре после сообщения мэра о сбитых беспилотников ведомство отчиталось о снятии ограничений для них.

Новость обновлена в 3:16 мск. Добавлена информация о возобновлении работы аэропортов.