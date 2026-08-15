В МИД РФ заявили о необходимости внешнего участия в переговорах с Украиной

В переговорном процессе России и Украины необходимо участие других стран, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Это нужно, чтобы Киев смог гарантировать выполнение достигнутых с Москвой договоренностей, считает дипломат.

«Без внешнего участия вряд ли есть смысл вести переговоры. Украина самостоятельно не может гарантировать выполнение тех договоренностей, которые потенциально могли бы быть достигнуты в рамках переговоров», — заявил он в интервью «Известиям».

Посол уверил, что Москва по-прежнему готова к дипломатии, но переговоры с Украиной должны быть нацелены на достижение «той цели, которую мы себе поставили». «Это можно сделать и путем диалога, не допуская кровопролития, ненужных смертей, ранений или разрушений. Россия исходит из этого», — отметил дипломат.