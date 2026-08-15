В МИД РФ заявили о необходимости внешнего участия в переговорах с Украиной
В переговорном процессе России и Украины необходимо участие других стран, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Это нужно, чтобы Киев смог гарантировать выполнение достигнутых с Москвой договоренностей, считает дипломат.
«Без внешнего участия вряд ли есть смысл вести переговоры. Украина самостоятельно не может гарантировать выполнение тех договоренностей, которые потенциально могли бы быть достигнуты в рамках переговоров», — заявил он в интервью «Известиям».
Посол уверил, что Москва по-прежнему готова к дипломатии, но переговоры с Украиной должны быть нацелены на достижение «той цели, которую мы себе поставили». «Это можно сделать и путем диалога, не допуская кровопролития, ненужных смертей, ранений или разрушений. Россия исходит из этого», — отметил дипломат.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее заявлял, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной в стамбульском формате при наличии соответствующей основы, поскольку не выходила из этого формата и её позиции не менялись. В декабре 2025 года он также отмечал, что политический кризис на Украине, в частности отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака, может привести к изменению подхода Киева к переговорам и переходу к более прагматичной позиции. В апреле 2026 года Мирошник подчеркнул, что Россия не намерена препятствовать возобновлению переговорного процесса по Украине, хотя ситуация может зависеть от назначения США лиц для диалога с Ираном.
Замглавы МИД Георгий Борисенко в апреле 2026 года сообщил, что Россия готова обратиться к странам Аравийского полуострова за содействием в урегулировании конфликта с Украиной, если возникнет такая необходимость. Россия и Украина при посредничестве США провели три раунда переговоров в Абу-Даби и Женеве с начала 2026 года, но четвёртый раунд, запланированный на начало марта, был отложен из-за операции США и Израиля против Ирана.