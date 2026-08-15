ФК «Урал» и «Ротор» сыграли вничью в 6-м туре Лиги Pari

Футбольный клуб «Урал» и «Ротор» (Волгоград) в 6-м туре Лиги Pari сыграли вничью. Игра проходила в Волгограде и закончилась со счетом 1:1 (1:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В первом тайме «Ротор» вышел вперед — отличился Артем Симонян. Во втором тайме новый нападающий ФК «Урал» Бертран Фурье сравнял счет.

После шести туров «Урал» набрал 11 очков и пока занимает третье место в турнирной таблице. За ним следует «Спартак Кострома», у которого 11 очков и одна игра в запасе.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 22 августа в Екатеринбурге. Его соперником станет «Текстильщик» (Иваново).

Николай Яблонский