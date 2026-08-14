Курс доллара. Прогноз на 17–21 августа

Павел Бирюков,

главный экономист Ослабление рубля в июле ускорилось На неделе рубль продолжил ослабевать, что, возможно, вызвано сокращением продаж валюты экспортерами из-за снижения экспортных цен на нефть. Не исключено, что сейчас на рынок могут приходить экспортные доходы за период с конца июня до начала июля, когда, по данным ЦЦИ, экспортные котировки временно опускались до $49 за баррель против $64 за баррель в среднем за июнь и $59 за баррель ранее. Тренд на сокращение продаж валюты экспортерами на фоне поступательного снижения экспортных цен на нефть наблюдается уже несколько месяцев. По данным ЦБ, в июле крупнейшие экспортеры сократили продажи валюты до минимальных за всю историю значений ($2,2 млрд в месяц с $8,6 млрд в месяц в среднем за второй квартал 2026 года). На этом фоне ослабление рубля в июле ускорилось до 5,5% месяц к месяцу с 1,1% в июне. Мы не исключаем возможности некоторой коррекции рубля на следующей неделе: вслед за локальным восстановлением экспортных цен на нефть во второй половине июля (по оценкам ЦЦИ, с $48 до $70 за баррель). По нашим оценкам, рубль может торговаться в диапазоне 12,30–12,55 руб./CNY и 83–84,5 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист До конца августа ситуация качественно не поменяется Рубль продолжает чувствовать нехватку валюты. Волатильность подросла до 1 руб. в день. Тем не менее курс остается в пределах 80–85 руб./$ и большую часть времени держится в диапазоне 82–84 руб./$. В нем мы видим курс и на будущей неделе. До конца августа ситуация качественно не поменяется: высокий спрос на валюту с сокращением ее предложения. В сентябре будет больше валютной выручки и уйдет сезонный физический спрос.

Марина Никишова,

главный экономист Базовый диапазон по доллару на следующую неделю составляет 84–86 руб./$ На этой неделе курс доллара обновил максимум за четыре месяца, пробив отметку 85 руб./$, что отражает дисбаланс на валютном рынке. Спрос на иностранную валюту устойчиво превышает предложение, а внешние и внутренние факторы формируют для рубля неблагоприятный фон. Август традиционно остается одним из самых слабых месяцев для российской валюты. Низкая активность экспортеров, высокий спрос со стороны импорта и пик туристического сезона усиливают сейчас давление на рубль, которое не компенсируется высокими ценами на нефть. Дополнительное давление создают действия Минфина. С 7 августа по 4 сентября ведомство увеличило объем ежедневных покупок валюты в рамках бюджетного правила с 4,82 млрд до 5,92 млрд руб. в день. Пока в ближайшее время рубль, видимо, сохранит тенденции к ослаблению. Базовый диапазон по доллару на следующую неделю составляет 84–86 руб./$, а при усилении внешних рисков возможно ослабление национальной валюты выше 86 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Дополнительную поддержку рублю способно оказать улучшение ситуации с валютной ликвидностью Курс рубля на следующей неделе может перейти к восстановлению, что обусловлено совокупностью технических и фундаментальных факторов. Так, в паре юань/рубль достигнут уровень сопротивления в 12,5 руб./CNY, что может спровоцировать фиксацию прибыли участниками рынка по длинным позициям в китайской валюте и, соответственно, увеличение предложения иностранной валюты. Дополнительную поддержку рублю способно оказать улучшение ситуации с валютной ликвидностью: к концу текущей недели ставка RUSFAR CNY опустилась ниже 1% при среднемесячном уровне около 1,5%. Кроме того, постепенное наращивание предложения иностранной валюты со стороны экспортеров связано с ростом цен на нефть в июле. В сложившихся условиях ожидаем стабилизацию курса юаня в середине диапазона 12–12,5 руб./CNY, а курс доллара — в районе 82,5 руб./$.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Ослаблению рубля могут способствовать смягчение денежно-кредитных условий Тенденция к ослаблению рубля сформирована благодаря снижению притока экспортной выручки, с запаздыванием отражающей ситуацию на рынке нефти. Кроме того, ослаблению рубля могут способствовать смягчение денежно-кредитных условий, рост госрасходов, некоторое восстановление внутреннего спроса, ухудшение восприятия геополитики на финансовых рынках. На горизонте ближайших двух-трех месяцев влияние перечисленных факторов, вероятно, станет менее выраженным, поэтому пространство для ослабления рубля представляется ограниченным. На следующей неделе может начаться подготовка к налоговому периоду, которая сдержит ослабление рубля в рамках диапазонов 83–85 руб./$ и 12,3–12,6 руб./CNY.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Давление на рубль продолжает оказывать геополитическая обстановка Российский рубль пока сдает свои позиции, но может получить поддержку от нефтяных цен, которые растут на фоне очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В фокусе новостей энергетического рынка — ухудшение прогноза МЭА по мировой добыче нефти на 2026 год. Тем временем позиции американского доллара могут скорректировать данные по потребительской инфляции в США. Внимание мировых рынков — на свежих данных по индексу PPI в США от Бюро статистики труда, где оптовая инфляция в июле вместо ожидаемого роста осталась неизменной. Как итог — ожидания ужесточения ДКП от Федрезерва США снизились. Давление на рубль продолжает оказывать геополитическая обстановка. При этом национальную валюту может поддержать повышение предложения иностранной валюты от экспортеров для уплаты налогов во второй половине месяца.